Орхан Абасов: "Я доказал, что местные борцы намного сильнее легионеров"

«Соревнование сложилось для меня очень хорошо. Хоть и поменял вес, но в третий раз стал чемпионом Азербайджана».

Об этом İdman.biz заявил борец вольного стиля Орхан Абасов, выигравший национальное первенство.

Победив в категории до 79 кг, он прокомментировал свое выступление, Абасов подчеркнул, что выигрыш в финале у Али Цокаева еще раз доказал силу азербайджанских борцов: «В финале встречался с легионером, вершившимся в мой вес, и доказал, что я сильнее. Подтвердил, что местные борцы намного сильнее приезжих. Так было всегда. Вы победили легионеров в нескольких категориях. Думаю, нет необходимости приводить в сборную иностранцев».

По словам Абасова, выигравшего свой второй чемпионат за последний месяц, он находится на пике своей формы: «20 дней назад я завоевал золотую медаль на чемпионате мира среди военнослужащих. Думаю, я сейчас в хорошей форме. Моя главная цель – стать чемпионом Европы».

Стоит отметить, что в первый день соревнований определились победители в шести весах у борцов вольного стиля.

Эмин Ага

İdman.biz