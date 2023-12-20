«Я очень хорошо подготовился к турниру. Очень рад видеть плоды своих трудов».

Об этом İdman.biz заявил победитель чемпионата Азербайджана по вольной борьбе Нуреттин Новрузов (61 кг).

Спортсмен, победивший в финальном поединке чемпионата страны среди 20-летних чемпиона Европы Руслана Абдуллаева, рассказал, что его главным преимуществом была психологическая подготовка: "Я очень хорошо настроился к финальному поединку. Моим главным преимуществом было то, что в этом поединке у меня была только одна цель. Я хотел стать чемпионом и сделал это».

По словам 20-летнего борца, эта победа станет началом его успехов: "В полуфинальном бою молодежного чемпионата Европы со мной обошлись несправедливо. С такой же ситуацией я столкнулся в полуфинале чемпионата мира. Я получил серьезную травму во время боя. Были неудачи. Верю, что этим чемпионством я завершу неудачи».

Отметим, что Джейхун Аллахвердиев и Джамал Аббасов завоевали бронзовые медали в весовой категории до 61 кг.

Эмин Ага

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