Фермин Лопес выбыл из состава "Барселоны" на три недели

Пресс-служба «Барселоны» сообщила, что полузащитник Фермин Лопес пропустит около трех недель из-за мышечной травмы, сообщает İdman.biz. Повреждение хавбек получил в игре 5-го тура Ла Лиги против «Хетафе» (3:0), проведя на поле чуть больше получаса.

В нынешнем сезоне 22-летний футболист сыграл пять матчей за «Барселону» во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до июня 2029 года, а трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

После пяти туров Ла Лиги «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков.

