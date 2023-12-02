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Сегодня состоится жеребьевка ЕВРО-2024

Мировой футбол
Новости
2 Декабря 2023 09:50
Сегодня состоится жеребьевка ЕВРО-2024

Сегодня состоится жеребьевка финального части чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Как сообщает İdman.biz, церемония пройдет в Гамбурге.

В жеребьевке примет участие 21 сборная. Остальные три команды выйдут из плей-офф Лиги наций. Сборные из групп A, B и C будут находиться в 4-й корзине.

Жеребьевка, которая начнется в 21:00 по бакинскому времени, будет транслироваться в прямом эфире Общественного телевидения.

Корзины ЕВРО-2024:
1-я корзина: Германия, Португалия, Франция, Англия, Бельгия, Испания.
2-я корзина: Турция, Дания, Венгрия, Албания, Румыния, Австрия.
3-я корзина: Нидерланды, Шотландия, Словения, Хорватия, Словакия, Чехия.
4-я корзина: Италия, Швейцария, Сербия, победители плей-офф групп A, B, C в Лиге Наций.

Отметим, что чемпионат, который пройдет в Германии, начнется 14 июня и завершится 14 июля следующего года.

İdman.biz

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