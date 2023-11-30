1 Декабря 2023
RU

Скалони: Месси не хватало победы на ЧМ. В Катаре он играл сердцем и его было не остановить

Мировой футбол
Новости
30 Ноября 2023 19:51
Скалони: Месси не хватало победы на ЧМ. В Катаре он играл сердцем и его было не остановить

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал, насколько была важна победа на ЧМ-2022 в Катаре форварду и капитану национальной команды Лионелю Месси.

«Все говорят, что чемпионат мира - это самое главное для любого игрока. Месси как раз и не хватало победы на чемпионате мира. В Катаре Лео играл сердцем. В таких случаях его просто не остановить.

Думаю, он может продолжать играть за сборную. Однако окончательное решение будет только за ним. Лео может играть на какой угодно позиции, команда всё равно выстроится вокруг него», – приводит слова Скалони ESPN.

На чемпионате мира - 2022 в Катаре Месси провёл все семь матчей, в которых сумел отметиться семью голами и тремя результативными передачами. 36-летнего форварда признали лучшим игроком турнира.

İdman.biz

Новости по теме

Лига Европы: Голевое шоу в Марселе - ВИДЕО
09:21
Мировой футбол

Лига Европы: Голевое шоу в Марселе - ВИДЕО

Состоялись матчи V тура Лиги Европы УЕФА
Лига Конференций: "Фенербахче" пропустил 6 голов, "Бешикташ" - 5
09:09
Мировой футбол

Лига Конференций: "Фенербахче" пропустил 6 голов, "Бешикташ" - 5

Состоялись игры 5-го тура Лиги Конференций
Скоулз: Онана выглядит так, будто пропустит каждый удар
30 Ноября 21:17
Мировой футбол

Скоулз: Онана выглядит так, будто пропустит каждый удар

"Обидно за Онана, ведь в последние несколько недель он выглядел нормально"
"Он не Месси"
30 Ноября 16:53
Мировой футбол

"Он не Месси"

"Этого спора никогда и не было"
"Арсенал" - первая команда, пять игроков которой забили за один тайм в Лиге чемпионов
30 Ноября 15:04
Мировой футбол

"Арсенал" - первая команда, пять игроков которой забили за один тайм в Лиге чемпионов

После 13 туров английской Премьер-лиги сезона-2023/2024 «Арсенал» занимает первое место...
Сборная Бразилии выпала из топ-3 рейтинга ФИФА
30 Ноября 14:41
Мировой футбол

Сборная Бразилии выпала из топ-3 рейтинга ФИФА

Международная федерация футбола 30 ноября опубликовала обновленный рейтинг сборных

Самое читаемое

Драка с участием Рамиля Шейдаева после матча Лиги Чемпионов - ВИДЕО
29 Ноября 22:03
Азербайджанский футбол

Драка с участием Рамиля Шейдаева после матча Лиги Чемпионов - ВИДЕО

"Бурирам Юнайтед", за который выступает футболист сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев, провел очередную игру в Лиге чемпионов Азии
Азербайджанские борцы завоевали четыре золотые медали на чемпионате мира - ФОТО
29 Ноября 20:11
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали четыре золотые медали на чемпионате мира - ФОТО

Азербайджан на соревнованиях представляют 18 борцов
Лига Чемпионов: 6 голов в матче "Галатасарай" - "Манчестер Юнайтед" и остальные матчи - ВИДЕО
30 Ноября 07:29
Мировой футбол

Лига Чемпионов: 6 голов в матче "Галатасарай" - "Манчестер Юнайтед" и остальные матчи - ВИДЕО

Завершился пятый тур Лиги чемпионов
Сборная Азербайджана стала чемпионом мира по вольной борьбе - ФОТО
30 Ноября 18:54
Борьба

Сборная Азербайджана стала чемпионом мира по вольной борьбе - ФОТО

Наши борцы, завоевавшие 5 золотых и 1 серебряную медали, превзошли всех своих соперников