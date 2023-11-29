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6 голов в матче "Галатасарай" - "Манчестер Юнайтед" - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
29 Ноября 2023 23:37
6 голов в матче "Галатасарай" - "Манчестер Юнайтед" - ВИДЕО

Сегодня завершится V тур Лиги чемпионов.

İdman.biz сообщает, что «Галатасарай» принял на своем поле «Манчестер Юнайтед».

Во встрече команд в Англии чемпион Турции преподнес большой сюрприз, одержав победу. На этот раз команды сыграли боевую ничью со счетом 3-3.

«Арсенал» дома встретится с «Лансом». Одного очка будет достаточно, чтобы «канониры» заняли одно из двух первых мест в группе.

Лига чемпионов
V тур, 29 ноября

Группа А
21:45. «Галатасарай» – «Манчестер Юнайтед» – 3:3
Голы: Зиеш, 29; 62. Керем, 71 – Гарначо, 11. Бруно Фернандеш, 18. Мактоминей, 55

00:00. «Бавария» — «Копенгаген».
Турнирная таблица: «Бавария» – 12, «Копенгаген» – 4, «Галатасарай» – 4, «Манчестер Юнайтед» – 3 очка.

Группа Б
21:45. «Севилья» – ПСВ – 2:3
Голы: Рамос, 24. Соу, 39 - Сайбари, 68. Гудели, 81 (автогол). Пепи, 90+2
00:00. «Арсенал» — «Ланс»
Турнирная таблица: «Арсенал» – 9, ПСВ – 5, «Ланс» – 5, «Севилья» – 2 очка.

Группа С
00:00. «Брага» — «Унион».
0:00. «Реал» — «Наполи».
Турнирная таблица: «Реал» – 12, «Наполи» – 7, «Брага» – 3, «Унион» – 1 очко.

Группа Д
00:00. «Реал Сосьедад» — «Зальцбург».
00:00. «Бенфика» — «Интер».
Турнирная таблица: "Реал Сосьедад" - 10, "Интер" - 10, "Зальцбург" - 3, "Бенфика" - 0 очков.

İdman.biz

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