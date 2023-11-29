Неймар расстался с избранницей через месяц после рождения дочери

Звезда бразильского футбола Неймар и модель Бруна Бьянкарди расстались через месяц после рождения дочери.

Как сообщает İdman.biz, об этом девушка рассказала в Инстаграм. «Это личная тема, но поскольку она каждый день обсуждается в СМИ, сообщаю вам, что на данный момент не нахожусь ни с кем в отношениях. Мы являемся родителями Мави, и это все, что нас связывает», — написала Бьянкарди, выразив надежду, что эта тема будет вызывать меньше интереса.

7 октября у Неймара и Бьянкарди родилась дочь Мави. Также у 31-летнего футболиста есть сын от предыдущих отношений, увидевший свет в 2011 году.

İdman.biz