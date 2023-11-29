Спортивный директор "Барселоны" Деку: "Слухи о тренере при не очень хорошей игре – это нормально"

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о главном тренере сине-гранатовых Хави.

Как сообщает İdman.biz, он выразил свое мнение в отношении разного рода информаций о том, что позиции наставника «сине-гранатовых» сейчас не являются прочными.

«Хави — наш тренер, у него есть контракт, который он недавно продлил. Для «Барселоны» нормально, что появляются слухи, когда команда играет не очень хорошо. Таков футбол. Но когда клуб продлевает контракт с главными тренером, он делает это потому, что доверяет специалисту. Здесь нечего обсуждать», — приводит слова Деку FC Barcelona Noticias.

«Барселона» под руководством Хави выиграла чемпионат Испании в прошлом сезоне. В сентябре этого года 43-летний специалист продлил контракт с каталонским клубом. После 14 туров Ла Лиги нынешнего сезона сине-гранатовые занимают четвёртое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на четыре очка.

Idman.biz