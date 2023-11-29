Новости из Лондона: Полномочия VAR на пути к расширению

В Лондоне состоялось очередное заседание Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).

İdman.biz со ссылкой британской СМИ сообщает, что на встрече обсуждались возможности расширения полномочий VAR.

На заседании был поднят и вопрос об удалении с поля футболистов на 10 минут в случае фолов или возражений судье. Также было предложено, что по аналогии с регби, к судье может приближаться только капитан команды.

Также в перспективе будут обсуждаться вопросы вмешательства VAR в эпизоды с назначением штрафных и угловых, а также в моменты с вынесением вторых желтых карточек футболистам.

Отметим, что вопросы, обсуждаемые на встрече, будут вынесены на голосование на заседании Генеральной ассамблеи IFAB в марте 2024 года.

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