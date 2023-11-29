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Холанд побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов

Мировой футбол
Новости
29 Ноября 2023 07:52
Холанд побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд установил два новых рекорда в Лиге чемпионов, сообщает ESPN FC в социальной сети X (ранее Twitter). Напомним, в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов гол Холанда помог команде обыграть «РБ Лейпциг».

Таким образом, Холанд быстрее всех забил 40 голов в Лиге чемпионов. Для этого ему понадобилось 35 матчей.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", также Холанд побил рекорд нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе и стал самым молодым игроком, забившим 40 голов в Лиге чемпионов (23 года, 130 дней).

Холанд выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 19 голов и 4 результативные передачи.

İdman.biz

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