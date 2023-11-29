Лига Чемпионов: "ПСЖ" на 90+8-ой избежал поражения, и другие матчи - ВИДЕО

Стартовал пятый тур группового этапа Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.biz, центральная встреча состоялась в Милане. В этом матче "Милан" проиграл дома дортмундской «Боруссии». В результативном матче гости одержали победу со счетом 3:1. 3 очка вывели представителя Германии в 1/8 финала. В другом матче группы F «ПСЖ» дома сыграл вничью с «Ньюкаслом». Парижане избежали поражения благодаря пенальти на 90+8 минуте. Заработанное одно очко удержало их на втором месте в турнирной таблице. Для выхода в плей-офф команде достаточно добыть еще один балл в последней встрече в Дортмунде.

«Лацио» встречался с последним в своей группе - «Селтиком». Победа вывела хозяев на второе место. После победы над «Фейеноордом» «Атлетико» при любых исходах займет одно из первых двух мест в группе.

Победитель турнира «Манчестер Сити» одержал свою 5-ю победу подряд. Хоть «Сити» и проигрывл в ходе встречи со счетом 0:2, команда проявила характер и "перестреляла" визави.

Победив «Порту», ​​«Барселона» справилась с задачей выхода в следующий раунд.

По итогу игр четыре команды гарантировали себе участие в плей-офф Лиги чемпионов - испанские «Атлетико» и «Барселона», дортмундская «Боруссия», а также итальянский «Лацио».

Ранее в плей-офф Лиги чемпионов вышли «Манчестер Сити», «Бавария», «Интер», «Реал Сосьедад», «Реал» и «Лейпциг».

Лига чемпионов

Групповой этап, V тур

28 ноября

Группа Е

21:45. «Лацио» – «Селтик» – 2:0

Голы: Иммобиле, 82; 85

00:00. «Фейеноорд» — «Атлетико» — 1:3

Голы: Виффер, 77. Гертруда, 14 (автогол). Эрмосо, 57. Хименес, 81 (автогол)

Турнирная таблица: «Атлетико» – 11, «Лацио» – 10, «Фейеноорд» – 6, «Селтик» – 1 очко.

Группа F

00:00. «Милан» – «Боруссия» Д – 1:3

Голы: Чуквуезе, 37 – Реус, 10. Биное-Гиттенс, 59. Адейеми, 69

00:00. ПСЖ – «Ньюкасл» – 1:1

Голы: Мбаппе, 90+8 - Исак, 24

Турнирная таблица: «Боруссия» – 10, ПСЖ – 7, «Ньюкасл» – 5, «Милан» – 5 очков.

Группа G

00:00. «Манчестер Сити» — «Лейпциг» — 3:2

Голы: Холанд, 55. Фоден, 70. Альварес, 87 – Опенда, 13; 33

00:00. «Янг Бойз» – «Црвена Звезда» – 2:0

Голы: Неделикович, 8. Блюм, 29

Турнирная таблица: «Манчестер Сити» — 15, «Лейпциг» — 9, «Янг Бойз» — 4, «Срвена Звезда» — 1 очко.

Группа Н

21:45. «Шахтер» – «Антверпен» – 1:0

Гол: Матвиенко, 12

00:00. «Барселона» — «Порту» — 2:1

Голы: Канселу, 32. Жоау Феликс, 57 – Пепе, 30

Турнирная таблица: «Барселона» – 12, «Порту» – 9, «Шахтер» – 9, «Антверпен» – 0 очков.

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28.11.2023

23:40

Сегодня стартовал пятый тур группового этапа Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.biz, центральная встреча пройдет в Милане. В этом матче "Милан" примет дортмундскую "Боруссию". Победа выведет команду гостей в 1/8 финала. В другом матче группы F «ПСЖ» дома встретится с «Ньюкаслом».

«Лацио» встретился с «Селтиком», последним в группе. Победа дала хозяевам шанс выйти в следующий раунд.

Лига чемпионов

Групповой этап, V тур

28 ноября

Группа Е

21:45. «Лацио» – «Селтик» – 2:0

Голы: Иммобиле, 82; 85

00:00. «Фейеноорд» — «Атлетико».

Турнирная таблица: «Лацио» – 10 очков, «Атлетико» – 8, «Фейеноорд» – 6, «Селтик» – 1.

Группа F

00:00. «Милан» – «Боруссия» Д.

00:00. ПСЖ – «Ньюкасл»

Турнирная таблица: «Боруссия» – 7, ПСЖ – 6, «Милан» – 5, «Ньюкасл» – 4 очка.

Группа G

00:00. «Манчестер Сити» — «Лейпциг».

00:00. «Янг Бойз» — «Срвена Звезда».

Турнирная таблица: «Манчестер Сити» — 12, «Лейпциг» — 9, «Црвена Звезда» — 1, «Янг Бойз» — 1 очко.

Группа Н

21:45. «Шахтер» – «Антверпен» – 1:0

Гол: Матвиенко, 12

00:00. «Порту» — «Барселона»

Турнирная таблица: «Барселона» – 9, «Порту» – 9, «Шахтер» – 9, «Антверпен» – 0 очков.

İdman.biz