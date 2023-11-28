29 Ноября 2023
RU

Определились финалисты юношеского чемпионата мира по футболу

Мировой футбол
Новости
28 Ноября 2023 23:01
Определились финалисты юношеского чемпионата мира по футболу

Завершились два полуфинальных матча юношеского чемпионата мира до 17 лет. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", в первом противостоянии игрового дня встречались команды Аргентины и Германии. Матч получился драматичным - основное время завершилось ничейным исходом (3:3). При этом аргентинцы ушли от поражения на 90+7-й минуте. В серии пенальти немцы были удачливее - 4:2.

U17 ЧМ-2023 . 1/2 финала
28 ноября 2023, вторник.

Аргентина U17 - Германия U17 - 3:3 (2:4 по пен.)

0:1 Бруннер – 9' 1:1 Руберто – 36' 2:1 Руберто – 45+4' 2:2 Бруннер – 58' 2:3 Моэрстедт – 69' 3:3 Руберто – 90+7'

Ещё в одном полуфинальном матче Франция встречалась с Мали. «Трёхцветные» после пропущенного гола на 45+4-й минуте смогли забить дважды во второй половине игры и одержать волевую победу - 2:1.

U17 ЧМ-2023 . 1/2 финала
28 ноября 2023, вторник.

Франция U17 - Мали U17 - 2:1

0:1 Диарра – 45+4' 1:1 Тити – 56' 2:1 Бунеб – 69'
Удаления: нет / Саного – 55'

Таким образом, в финале турнира Франция сыграет с командой Германии. Встреча состоится в субботу, 2 декабря. Начало игры в 16:00.

В матче за третье место малийцы сразятся с аргентинцами. Встреча состоится в пятницу, 1 декабря. Начало игры в 16:00. Напомним, юношеский чемпионат мира до 17 лет проводится в Индонезии с 10 ноября по 2 декабря 2023 года.

İdman.biz

Новости по теме

Окан Бурук: «Матч с «Манчестер Юнайтед» – особенный для «Галатасарая»
18:19
Мировой футбол

Окан Бурук: «Матч с «Манчестер Юнайтед» – особенный для «Галатасарая»

В шести последних турах премьер-лиги у них пять побед
Неймар расстался с избранницей через месяц после рождения дочери
17:38
Мировой футбол

Неймар расстался с избранницей через месяц после рождения дочери

«Мы являемся родителями Мави, и это все, что нас связывает»
Спортивный директор "Барселоны" Деку: "Слухи о тренере при не очень хорошей игре – это нормально"
15:32
Мировой футбол

Спортивный директор "Барселоны" Деку: "Слухи о тренере при не очень хорошей игре – это нормально"

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о главном тренере сине-гранатовых Хави
Скончался 25-летний воспитанник «Лейпцига»
14:50
Мировой футбол

Скончался 25-летний воспитанник «Лейпцига»

В Германии скончался 25-летний правый защитник клуба "Регенсбург" Агеманг Диавузи

Афинский выезд «Габалы»
11:37
Мировой футбол

Афинский выезд «Габалы»

Чемпион Азербайджана на выезде сыграет с “Олимпиакосом”
Новости из Лондона: Полномочия VAR на пути к расширению
11:28
Мировой футбол

Новости из Лондона: Полномочия VAR на пути к расширению

В Лондоне состоялось очередное заседание Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB)

Самое читаемое

Серебряный призер российского мини-футбола перешел в азербайджанский "Дифаи-Агсу" - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО
27 Ноября 17:31
Азербайджанский футбол

Серебряный призер российского мини-футбола перешел в азербайджанский "Дифаи-Агсу" - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО

"Хочу попасть в ближайшее время в сборную Азербайджана"
Азербайджанский арбитр отсудит матч «Галатасарая»
12:24
Волейбол

Азербайджанский арбитр отсудит матч «Галатасарая»

Он станет вторым арбитром встречи между сербским "Железничаром" и итальянским "Кьери 76"
Паралимпийцев позвал Манчестер
11:36
Тхэквондо

Паралимпийцев позвал Манчестер

Под руководством главного тренера Фарида Тагизаде в Англии выступят Сабир Зейналов (58 кг), Имамеддин Халилов (70 кг) и Абульфаз Абузарли (80 кг)
Главный тренер "Габалы": "Можно обыграть "Олимпиакос" и даже выйти в следующий этап"
14:51
Азербайджанский футбол

Главный тренер "Габалы": "Можно обыграть "Олимпиакос" и даже выйти в следующий этап"

"Мы приехали в Грецию не для того, чтобы проигрывать"