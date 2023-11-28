Определились финалисты юношеского чемпионата мира по футболу

Завершились два полуфинальных матча юношеского чемпионата мира до 17 лет. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", в первом противостоянии игрового дня встречались команды Аргентины и Германии. Матч получился драматичным - основное время завершилось ничейным исходом (3:3). При этом аргентинцы ушли от поражения на 90+7-й минуте. В серии пенальти немцы были удачливее - 4:2.

U17 ЧМ-2023 . 1/2 финала

28 ноября 2023, вторник.

Аргентина U17 - Германия U17 - 3:3 (2:4 по пен.)

0:1 Бруннер – 9' 1:1 Руберто – 36' 2:1 Руберто – 45+4' 2:2 Бруннер – 58' 2:3 Моэрстедт – 69' 3:3 Руберто – 90+7'

Ещё в одном полуфинальном матче Франция встречалась с Мали. «Трёхцветные» после пропущенного гола на 45+4-й минуте смогли забить дважды во второй половине игры и одержать волевую победу - 2:1.

U17 ЧМ-2023 . 1/2 финала

28 ноября 2023, вторник.

Франция U17 - Мали U17 - 2:1

0:1 Диарра – 45+4' 1:1 Тити – 56' 2:1 Бунеб – 69'

Удаления: нет / Саного – 55'

Таким образом, в финале турнира Франция сыграет с командой Германии. Встреча состоится в субботу, 2 декабря. Начало игры в 16:00.

В матче за третье место малийцы сразятся с аргентинцами. Встреча состоится в пятницу, 1 декабря. Начало игры в 16:00. Напомним, юношеский чемпионат мира до 17 лет проводится в Индонезии с 10 ноября по 2 декабря 2023 года.

İdman.biz