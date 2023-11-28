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Криштиану Роналду высказался о женском футболе

Мировой футбол
Новости
28 Ноября 2023 18:52
Криштиану Роналду высказался о женском футболе

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о развитии женского футбола.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", oн отправил «послание», которое было зачитано на мероприятии Gala das Campeãs, посвящённом развитию женского футбола в Португалии.

«Португалия - наша родина, она принадлежит тем, кто не склоняется перед испытаниями судьбы, и тем, кто растёт, надеясь на невозможное. Настолько, что сейчас женский футбол перестал попадать в перекладину. Потому что сегодня этот футбол забивает голы, очаровывает людей по всей стране и без страха говорит девушкам: «Приходите играть!»

Это повод для гордости - думать обо всём этом в праздничный день. Первое из многих мероприятий, которые восхваляют, награждают, выделяют и увековечивают женский футбол в таком уникальном и особенном месте, как Португалия!

Давайте вместе бороться [за продвижение женского футбола]. Не только сегодня, а каждый день. Девушкам нужно всё больше и больше полей, они нуждаются в них. С огромной гордостью я обнимаю вас (футболисток) и с огромной энергией буду поддерживать вас в будущем. Призываю всех вас к величайшей миссии в истории: приходите и играйте!» - приводит слова Роналду издание Record.

İdman.biz

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