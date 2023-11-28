Объявлен рейтинг лучших игроков XXI века по версии FourFourTwo

Авторитетное интернет-издание FourFourTwo составило рейтинг лучших игроков 21 века. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", из постсоветского пространства в топ-100 вошёл лишь один футболист — экс-нападающий «Челси» и «Милана» Андрей Шевченко. Он занял 31-е место в рейтинге.
Топ-25 игроков 21 века по версии FourFourTwo:
1. Лионель Месси;
2. Криштиану Роналду;
3. Андрес Иньеста;
4. Хави;
5. Роналдиньо;
6. Зинедин Зидан;
7. Тьерри Анри;
8. Мануэль Нойер;
9. Кака;
10. Луис Суарес;
11. Карим Бензема;
12. Дани Алвес;
13. Златан Ибрагимович;
14. Лука Модрич;
15. Самуэль Это'О;
16. Уэйн Руни;
17. Роналдо;
18. Филипп Лам;
19. Серхио Рамос;
20. Томас Мюллер;
21. Стивен Джеррард;
22. Арьен Роббен;
23. Эшли Коул;
24. Жерар Пике;
25. Неймар.
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