Объявлен рейтинг лучших игроков XXI века по версии FourFourTwo

Авторитетное интернет-издание FourFourTwo составило рейтинг лучших игроков 21 века. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", из постсоветского пространства в топ-100 вошёл лишь один футболист — экс-нападающий «Челси» и «Милана» Андрей Шевченко. Он занял 31-е место в рейтинге.

Топ-25 игроков 21 века по версии FourFourTwo:

1. Лионель Месси;

2. Криштиану Роналду;

3. Андрес Иньеста;

4. Хави;

5. Роналдиньо;

6. Зинедин Зидан;

7. Тьерри Анри;

8. Мануэль Нойер;

9. Кака;

10. Луис Суарес;

11. Карим Бензема;

12. Дани Алвес;

13. Златан Ибрагимович;

14. Лука Модрич;

15. Самуэль Это'О;

16. Уэйн Руни;

17. Роналдо;

18. Филипп Лам;

19. Серхио Рамос;

20. Томас Мюллер;

21. Стивен Джеррард;

22. Арьен Роббен;

23. Эшли Коул;

24. Жерар Пике;

25. Неймар.

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