В "Карабахе" рассказали о состоянии травмированных игроков

В агдамском "Карабахе" прокомментировали состояние футболистов, получивших повреждения в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против ирландского "Шелбурна".

Как передает İdman.biz со ссылкой на Sportal.az, травмы защитника Дани Болта и полузащитника Леандро Андраде не являются тяжелыми. Андраде уже прошел первичный осмотр, и его состояние не вызывает опасений. Ситуация с Болтом прояснится после дополнительного медицинского обследования.

Напомним, матч, прошедший в Ирландии, завершился уверенной победой "Карабаха" со счетом 3:0. Ответная встреча состоится 30 июля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.

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