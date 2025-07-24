Полузащитник "Байера" раскритиковал экс-тренера клуба Хаби Алонсо

Полузащитник "Байера" Йонас Хофманн резко высказался в адрес бывшего главного тренера леверкузенского клуба Хаби Алонсо.

Как передает İdman.biz, хавбек признался, что серьезно рассматривал бы уход, если бы испанский специалист остался у руля команды на новый сезон.

По словам 33-летнего игрока, он был крайне разочарован отсутствием прямого общения с Алонсо в тот период, когда оказался за бортом стартового состава. Во второй половине сезона 2024/25 Хофманн потерял свое место в основе, появившись в старте всего в четырех матчах Бундеслиги.

"Я ожидал от тренера открытого и прямого разговора. Наставник не должен ждать неделями, чтобы поговорить. Я хочу знать, в чем проблема, чтобы работать над собой. Конкуренция нужна всегда, но нужна и честность. Мне этого не хватало", — цитирует полузащитника Kölner Stadt-Anzeiger.

Хофманн провел за "Байер" 46 матчей в сезоне 2023/24 и был важной частью команды, которая впервые в истории выиграла Бундеслигу. Однако под конец сезона он утратил доверие тренерского штаба и оказался на обочине проекта.

"При Алонсо я, скорее всего, попросил бы о трансфере. Я откладываю прошлый сезон в долгий ящик — не хочу к нему возвращаться. Все, что тогда произошло, стало для меня личным разочарованием", — признался он.

С приходом Эрика тен Хага, который возглавил "Байер" после ухода Хаби Алонсо в мадридский "Реал", у Хофманна появилась надежда вернуть себе прежний статус.

"Новый тренер — новые возможности. Я воспитанник Бундеслиги и готов снова бороться", — добавил он.

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