Лига Европы: "Бешикташ" против команды Арды Турана

Сегодня стартует второй квалификационный раунд Лиги Европы.

Как сообщает İdman.biz, в рамках первых игр пройдет восемь матчей.

Интересный матч для азербайджанских болельщиков состоится в Турции. В Стамбуле «Бешикташ» примет донецкий «Шахтер», который тренирует бывший игрок «Галатасарая» Арда Туран.

Лига Европы

Второй квалификационный раунд, первые игры

24 июля

21:00. «Острава» (Чехия) – «Легия» (Польша)

21:00. «Шериф» (Молдова) – «Утрехт» (Нидерланды)

21:30. «Левски» (Болгария) – «Брага» (Португалия)

21:30. «Мидтъюлланд» (Дания) – «Хиберниан» (Шотландия)

22:00. «Андерлехт» (Бельгия) – «Хеккен» (Швеция)

22:00. «Бешикташ» – «Шахтер» (Донецк, Украина)

22:00. «Целе» (Словения) – АЕК (Кипр)

22:30. «Лугано» (Швейцария) – ЧФР (Румыния)

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