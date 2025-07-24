Лига Европы: "Бешикташ" против команды Арды Турана

Сегодня стартует второй квалификационный раунд Лиги Европы.
Как сообщает İdman.biz, в рамках первых игр пройдет восемь матчей.
Интересный матч для азербайджанских болельщиков состоится в Турции. В Стамбуле «Бешикташ» примет донецкий «Шахтер», который тренирует бывший игрок «Галатасарая» Арда Туран.
Лига Европы
Второй квалификационный раунд, первые игры
24 июля
21:00. «Острава» (Чехия) – «Легия» (Польша)
21:00. «Шериф» (Молдова) – «Утрехт» (Нидерланды)
21:30. «Левски» (Болгария) – «Брага» (Португалия)
21:30. «Мидтъюлланд» (Дания) – «Хиберниан» (Шотландия)
22:00. «Андерлехт» (Бельгия) – «Хеккен» (Швеция)
22:00. «Бешикташ» – «Шахтер» (Донецк, Украина)
22:00. «Целе» (Словения) – АЕК (Кипр)
22:30. «Лугано» (Швейцария) – ЧФР (Румыния)
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