Снейдер рассказал, может ли обилие звезд в "Реале" стать проблемой для команды

Бывший полузащитник миланского «Интера», мадридского «Реала», стамбульского «Галатасарая» и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер ответил на вопрос о большом количестве звезд в «Королевском клубе».

— Столько звезд в «Реале» — Мбаппе, Винисиус, Родриго, Беллингем… это проблема?

— Только если эго не будут контролировать. Большим игрокам нужны порядок и самоотдача. Если все будут играть ради команды, проблем не будет. Все зависит от тренера и системы, - приводит слова Снейдера İdman.biz со ссылкой на WinWin.

Напомним, по итогам прошлого сезона чемпионата Испании «Реал» финишировал на втором месте в турнирной таблице. В мае 2025 года «Реал» объявил о назначении Хаби Алонсо на пост главного тренера. На этом посту он сменил Карло Анчелотти.

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