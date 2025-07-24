24 Июля 2025
RU

Снейдер рассказал, может ли обилие звезд в "Реале" стать проблемой для команды

Мировой футбол
Новости
24 Июля 2025 13:50
7
Снейдер рассказал, может ли обилие звезд в "Реале" стать проблемой для команды

Бывший полузащитник миланского «Интера», мадридского «Реала», стамбульского «Галатасарая» и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер ответил на вопрос о большом количестве звезд в «Королевском клубе».

— Столько звезд в «Реале» — Мбаппе, Винисиус, Родриго, Беллингем… это проблема?

— Только если эго не будут контролировать. Большим игрокам нужны порядок и самоотдача. Если все будут играть ради команды, проблем не будет. Все зависит от тренера и системы, - приводит слова Снейдера İdman.biz со ссылкой на WinWin.

Напомним, по итогам прошлого сезона чемпионата Испании «Реал» финишировал на втором месте в турнирной таблице. В мае 2025 года «Реал» объявил о назначении Хаби Алонсо на пост главного тренера. На этом посту он сменил Карло Анчелотти.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Два самых дорогих трансфера этого лета
13:37
Мировой футбол

Два самых дорогих трансфера этого лета

На всех новичков клуб суммарно потратил € 308,68 млн
Новый тренер "Аль-Насра" Жезуш рассказал, чем в свои 70 лет похож на 40-летнего Роналду
13:22
Мировой футбол

Новый тренер "Аль-Насра" Жезуш рассказал, чем в свои 70 лет похож на 40-летнего Роналду

"В Португалии мы не всегда понимаем, как правильно его оценить"
Лига Европы: "Бешикташ" против команды Арды Турана
12:54
Мировой футбол

Лига Европы: "Бешикташ" против команды Арды Турана

В рамках первых игр пройдет восемь матчей
"Тоттенхэм" ведет переговоры о продаже Сона в клуб МЛС - The Athletic
10:30
Мировой футбол

"Тоттенхэм" ведет переговоры о продаже Сона в клуб МЛС - The Athletic

Стороны еще не достигли соглашения
"Реал" может попытаться подписать Родри уже этим летом за € 100+ млн - AS
09:25
Мировой футбол

"Реал" может попытаться подписать Родри уже этим летом за € 100+ млн - AS

Выгодное предложение может заинтересовать "Манчестер Сити"
"Атлетико" достиг договоренности о переходе Ганцко, трансфер которого в "Аль-Наср" сорвался
09:12
Мировой футбол

"Атлетико" достиг договоренности о переходе Ганцко, трансфер которого в "Аль-Наср" сорвался

Клуб заплатит фиксированную сумму в размере € 30 млн плюс бонусы

Самое читаемое

Гвардиола решился на главный трансфер лета для "Манчестер Сити"
21 Июля 17:47
Мировой футбол

Гвардиола решился на главный трансфер лета для "Манчестер Сити"

Эдерсон отслужил клубу восемь лет
Лига чемпионов: матч "Карабах" - "Шелбурн" отсудят итальянцы
21 Июля 15:18
Футбол

Лига чемпионов: матч "Карабах" - "Шелбурн" отсудят итальянцы

Главным арбитром матча будет Андреа Коломбо
Топ-трансфер без особой надобности: реально ли 75-миллионный Мбемо нужен "МЮ"?
22 Июля 14:21
Мировой футбол

Топ-трансфер без особой надобности: реально ли 75-миллионный Мбемо нужен "МЮ"?

Хотя команду он точно сделает сильнее
Трансферные саги с двумя топ-клубами АПЛ: что мешает переходам Диаса и Дьекереша?
22 Июля 15:44
Мировой футбол

Трансферные саги с двумя топ-клубами АПЛ: что мешает переходам Диаса и Дьекереша?

"Ливерпуль" пока отказывается продавать колумбийца, а "Арсенал" не может согласовать покупку шведа