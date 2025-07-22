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Стал известен соперник "Барселоны" в матче за Кубок Гампера

Мировой футбол
Новости
22 Июля 2025 14:07
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Стал известен соперник "Барселоны" в матче за Кубок Гампера

Определился соперник «Барселоны» по ежегодному предсезонному матча за Кубок Жоана Гампера.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу каталонского клуба, 10 августа «Барселона» сыграет против итальянского «Комо», который тренирует бывший игрок сине-гранатовых Сеск Фабрегас. Встреча пройдет в Барселоне на стадионе имени Йохана Кройфа.

В минувшем сезоне Серии А «Комо» занял 10-е место в турнирной таблице.

В предыдущем розыгрыше Кубка Жоана Гампера в 2024 году «Барселона» крупно проиграла «Монако» (0:3).

İdman.biz

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