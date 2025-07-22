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Нападающий "Реала" вновь получил травму и пропустит не менее двух месяцев

Мировой футбол
Новости
22 Июля 2025 13:01
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Нападающий "Реала" вновь получил травму и пропустит не менее двух месяцев

Бразильский нападающий «Реала» Эндрик снова получил повреждение, футболист будет восстанавливаться от двух до двух с половиной месяцев.

Как передает İdman.biz, об этом сообщает испанское онлайн-издание Sport.es.

По информации источника, в мадридском «Реале» ожидают, что Эндрик оправится от травмы только к концу сентября. Отметим, что бразилец получил первое повреждение еще 18 мая в матче 37-го тура Ла Лиги с «Севильей» (2:0), из-за чего не играл на клубном чемпионате мира.

Первый матч «Реала» в новом сезоне запланирован на 19 августа. В рамках первого тура Ла Лиги сезона-2025/2026 мадридская команда сыграет с «Осасуной». Эндрик выступает за «Реал» с 2024 года, за прошлый клубный сезон он провёл 37 матчей, забив семь голов и сделав одну результативную передачу.

İdman.biz

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