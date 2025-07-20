Мбаппе и Винисиус недовольны: в "Реале" заговорили о потере любви фанатов

Бывший игрок и экс-спортивный директор "Реала" Предраг Миятович выступил с громким заявлением, которое вызвало резонанс внутри клуба. Он выразил сомнения в том, что болельщики "сливочных" по-прежнему так же преданы Винисиусу Жуниору, как несколько лет назад, и предупредил руководство, что это может повлиять на атмосферу в команде, сообщает İdman.biz.

По информации испанских СМИ, высказывания Миятовича вызвали недовольство у самого Винисиуса и Килиана Мбаппе. Француз, перешедший из "ПСЖ" прошлым летом, провел яркий первый сезон на "Сантьяго Бернабеу", забив 44 гола в 59 матчах, однако остался без трофеев. Винисиус же отличился 22 раза в 58 играх и подвергся критике за спад формы.

Миятович подчеркнул, что клуб должен тщательно подходить к обновлению состава, иначе даже звезды вроде Мбаппе, Винисиуса или Родриго могут перестать чувствовать поддержку и демонстрировать максимум. Новый сезон "Реал" начнет 19 августа домашним матчем против "Осасуны".

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