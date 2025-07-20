Ибрагимович поддержал футболистку, не забившую решающий пенальти на ЕВРО-2025

Златан Ибрагимович отправил слова поддержки 18-летней защитнице сборной Швеции Смилле Хольмберг, которая не реализовала решающий пенальти в матче против сборной Англии на женском Евро-2025. Ее удар в серии буллитов прошел выше ворот, и это вывело Англию в полуфинал турнира, сообщает Idman.biz.

После матча Хольмберг была в слезах, ее утешали партнеры по сборной Швеции. По словам отца футболистки, примерно через час после игры она получила сообщение от Ибрагимовича. Легендарный форвард, сам однажды переживший похожий момент на Евро-2004, выразил поддержку юной соотечественнице.

Хольмберг — самая молодая в составе Швеции на турнире. Она дебютировала в мае в игре против Италии, а в групповом этапе особенно ярко проявила себя в победном матче против Германии (4:1). В полуфинале Англия сыграет с Италией, а Испания встретится с Германией.

İdman.biz