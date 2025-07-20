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Жену Месси заметили на матче "Комо"

Мировой футбол
Новости
20 Июля 2025 12:36
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Жену Месси заметили на матче "Комо"

Антонелла Рокуццо, жена Лионеля Месси, была замечена на трибуне во время матча итальянского клуба "Комо". Рядом с ней сидела Даниэлла Семан — супруга бывшего футболиста "Барселоны" и нынешнего главного тренера клуба "Комо" Сеска Фабрегаса.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на издание Hola, Антонелла и Даниэлла давно дружат и часто навещают друг друга. Со временем они стали как сестры. Известно также, что Даниэлла не раз публично вставала на защиту семьи Месси от слухов и нападок таблоидов.

İdman.biz

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