Жену Месси заметили на матче "Комо"

Антонелла Рокуццо, жена Лионеля Месси, была замечена на трибуне во время матча итальянского клуба "Комо". Рядом с ней сидела Даниэлла Семан — супруга бывшего футболиста "Барселоны" и нынешнего главного тренера клуба "Комо" Сеска Фабрегаса.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на издание Hola, Антонелла и Даниэлла давно дружат и часто навещают друг друга. Со временем они стали как сестры. Известно также, что Даниэлла не раз публично вставала на защиту семьи Месси от слухов и нападок таблоидов.

İdman.biz