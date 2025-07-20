"Галатасарай" подает в суд на итальянский клуб "Комо"

"Галатасарай" готовит юридические меры против итальянского клуба "Комо", который, по информации турецких СМИ, вел переговоры с защитником Дэвинсоном Санчесом без согласия стамбульского клуба, передает İdman.biz.

Колумбийский футболист, являющийся ключевым игроком обороны "Галатасарая", связан контрактом до 2027 года. Руководство клуба категорически не намерено его продавать и выразило резкий протест в адрес "Комо", который пытался переманить игрока, предложив ему высокую зарплату.

В ответ на действия итальянской стороны "Галатасарай" заявил о начале юридического процесса и намерен предложить Санчесу улучшенные условия и новый контракт.

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