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Обамеянг возвращается во Францию после сезона в Саудовской Аравии

Мировой футбол
Новости
19 Июля 2025 21:36
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Обамеянг возвращается во Францию после сезона в Саудовской Аравии

Пьер-Эмерик Обамеянг возвращается в "Марсель", завершив свое недолгое выступление в Саудовской профессиональной лиге за "Аль-Кадсию".

Как передает İdman.biz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, 36-летний форвард устно согласовал двухлетний контракт с французским клубом и в ближайшее время будет официально представлен.

Обамеянг отказался от других предложений из Саудовской Аравии и предпочел вернуться в "Марсель", где он блистал в сезоне 2023/24, забив 30 голов в 51 матче, включая 10 — в Лиге Европы. Его возвращение совпадает с укреплением команды под руководством Роберто Де Дзерби, где уже выступает Мейсон Гринвуд, ставший одной из главных звезд минувшего сезона с 21 мячом в Лиге 1.

Контракт Обамеянга с "Аль-Кадсией" был расторгнут, и теперь он переходит на правах свободного агента. В Саудовской Аравии габонец также демонстрировал высокую результативность, отметившись 21 голом за сезон. Ожидается, что его опыт и форма помогут "Марселю" успешно выступить в предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов.

Официальное подтверждение трансфера ожидается в ближайшие дни. Для Обамеянга, забившего за карьеру 355 голов, это шанс достойно завершить путь в Европе, где он уже знаком с Лигой 1 по выступлениям за "Лилль", "Монако" и "Сент-Этьен".

İdman.biz

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