Маскерано: "Я бы не хотел отпускать Месси и Альбу на Матч всех звезд, но решать не мне"

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано признался, что не рад включению игроков своей команды - Лионеля Месси и Жорди Альбы - в состав сборной MLS на Матч всех звезд против сборной чемпионата Мексики.

Как сообщает İdman.biz, Матч всех звезд MLS пройдет 23 июля в Остине. Перед ним «Интер Майами» на этих выходных сыграет в регулярном чемпионате против «Нью-Йорк Ред Буллз».

«Наших игроков [Месси и Альбу] вызвали на Матч всех звезд. Я бы предпочел, чтобы они могли отдохнуть, но решаю не я. Я знаю, насколько важен Матч всех звезд, и, насколько мне известно, клуб пока не принял решения», - цитирует Маскерано Goal.

İdman.biz