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AS поделился информацией о будущем четырёх значимых для "Реала" футболистов

Мировой футбол
Новости
19 Июля 2025 13:22
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AS поделился информацией о будущем четырёх значимых для "Реала" футболистов

Испанское издание AS поделилось информацией о будущем защитников «Реала» Даниэля Карвахаля, Антонио Рюдигера, Давида Алабы и вратаря Тибо Куртуа в клубе, чьи контракты истекают по окончании сезона-2025/2026.

Как сообщает İdman.biz, «сливочные» не исключают вариант с продажей Рюдигера, если поступит предложение, устраивающее все стороны. Наиболее вероятно продолжение карьеры немецкого игрока в Саудовской Аравии.

Самая «деликатная» ситуация связана с Алабой, поскольку он является одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды, который часто подвергается травмам. В новом сезоне австриец будет пятым выбором на позицию центрального защитника в «Реале».

Будущее Карвахаля называется загадочным после прихода в клуб Трента Александер-Арнольда. В пользу испанца говорит то обстоятельство, что он является первым капитаном команды.

Положение Куртуа в клубе неоспоримо. В стане «сливочных» рассматривают вариант с продлением его контракта на два сезона, а не на один, как обычно делает «Реал», когда речь заходит о пролонгации игроков старше 30 лет.

İdman.biz

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