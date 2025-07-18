"Барселона" работает над переходом 15-летнего брата Руни Барджи - Романо

Каталонская «Барселона» ведёт переговоры по переходу 15-летнего вингера молодёжной команды «Копенгагена» Райана Барджи, который является родным братом недавно перешедшего в стан сине-гранатовых 19-летнего Руни Барджи.

Как передает İdman.biz, об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, у Райана истёк его контракт с «Копенгагеном», однако датский клуб пытается продлить соглашение с юным шведом. Каталонцы хотят взять игрока бесплатно и отправить для развития в «Ла Масию». Отмечается, что Райан является талантливым игроком, которого хотят видеть многие гранды Европы в своей академии.

В ноябре Райану исполнится 16 лет. Ранее его 19-летний брат Руни перешёл в «Барселону», как сообщают СМИ, за € 2,5 млн. Контракт с вингером рассчитан до лета 2029 года. Руни и Райан — шведы с сирийскими корнями. При этом братья начали футбольную карьеру в шведском «Мальмё», откуда в 2020 году перебрались в датский «Копенгаген». Известно, что Руни Барджи родился в Кувейте.

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