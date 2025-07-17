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"Ливерпуль" согласовал шестилетний контракт с Экитике

Мировой футбол
Новости
17 Июля 2025 14:50
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"Ливерпуль" согласовал шестилетний контракт с Экитике

«Ливерпуль» ведет переговоры о переходе нападающего «Айнтрахта» Юго Экитике.

Как передает İdman.biz, по информации журналиста RMC Sport Фабриса Хокинса (186,2 тыс. читателей в соцсети X), стороны достигли соглашения об условиях шестилетнего контракта.

23-летний французский футболист хочет перейти только в «Ливерпуль». За последние 24 часа Экитике отклонил предложение «Манчестер Юнайтед». Из переговоров вышел «Ньюкасл».

В данный момент продолжаются переговоры между «Ливерпулем» и «Айнтрахтом».

Экс-форвард «ПСЖ» в 64 матчах за клуб из Франкфурта забил 26 голов и сделал 14 голевых передач.

İdman.biz

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