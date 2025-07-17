"Реал" продал защитника в "Алавес"

Левый защитник мадридского «Реала» Юссеф Энрикес стал игроком «Алавеса».

Как сообщает İdman.biz, клуб из города Витория-Гастейс подписал с 19-летним марокканцем контракт до 2029 года. По данным портала Transfermarkt, покупка игрока обошлась «Алавесу» в три млн евро.

В минувшем сезоне Энрикес неоднократно попадал в заявку «Реала», но так и не смог дебютировать за основную команду сливочных. В сезоне-2024/25 он провел 35 матч за «Кастилью» (вторую команду «Реала»), отметившись одним голом и четырьмя ассистами.

İdman.biz