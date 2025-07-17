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Завершился первый квалификационный раунд Лиги чемпионов

Мировой футбол
Новости
17 Июля 2025 01:29
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Завершился первый квалификационный раунд Лиги чемпионов

Завершился первый квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает İdman.biz, в рамках ответных матчей были сыграны два поединка, по итогам которых определились новые участники второго раунда.

Особое внимание было приковано к встрече между "Линфилдом" (Северная Ирландия) и "Шелбурном" (Ирландия), поскольку победитель пары становился соперником азербайджанского "Карабаха". Ответная встреча завершилась ничьей — 1:1, но по сумме двух матчей дальше прошел "Шелбурн", который выиграл дома 1:0.

В другом матче минское "Динамо" одержало победу над болгарским "Лудогорцем" со счетом 2:1, однако в дополнительное время чемпионы Болгарии забили третий мяч, обеспечив себе выход в следующий этап.

Результаты матчей:

"Линфилд" — "Шелбурн" — 1:1 (первый матч — 0:1)

"Динамо" (Минск) — "Лудогорец" — 2:1, доп. время 0:1 (первый матч — 0:1)

Напомним, днем ранее путевку в следующий раунд получили еще шесть команд.

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