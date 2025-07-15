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Экс-капитан "Ливерпуля" стал игроком "Брентфорда"

Мировой футбол
Новости
15 Июля 2025 13:12
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Экс-капитан "Ливерпуля" стал игроком "Брентфорда"

Английский «Брентфорд» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с бывшим полузащитником «Ливерпуля» Джорданом Хендерсоном.

Как сообщает İdman.biz, игрок присоединился к клубу на правах свободного агента после ухода из «Аякса» этим летом. Контракт с футболистом подписан на два года.

Хендерсон прокомментировал свой переход в «Брентфорд».

«Я очень рад, что оказался здесь. Мне не терпится приступить к работе и начать действовать. Я всегда восхищался клубом и тем, чего он добился за последние несколько лет, в частности тем, как он вырос как клуб. Мне рассказывали, как организован и как управляется клуб, он очень ориентирован на семью, что, на мой взгляд, очень важно.

Когда я разговаривал с руководством, у меня было очень хорошее предчувствие. Как только я поговорил с ними, мне стало ясно, что я хочу приехать сюда, и в итоге это было лёгкое решение. Когда я несколько раз разговаривал с главным тренером, он был очень приятным и честным, и ему тоже не терпится начать работу. Он был ещё одной важной причиной, по которой я хотел приехать и попытаться помочь клубу двигаться вперёд», - приводит слова Хендерсона официальный сайт клуба.

За 12 лет в «Ливерпуле» Джордан выиграл английскую Премьер-лигу, Лигу чемпионов, Кубок Англии, два Кубка лиги, Суперкубок Англии, Суперкубок Англии и клубный чемпионат мира. Также полузащитник успел поиграть в Саудовской Аравии в клубе «Аль-Иттифак».

В сезоне-2024/2025 чемпионата Нидерландов 35-летний Джордан Хендерсон провёл 28 матчей, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Также на счету полузащитника 15 игр и две результативные передачи в Лиге Европы. В Кубке Нидерландов он сыграл один матч.

İdman.biz

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