Легенда сборной Украины Андрей Шевченко обратился к "Челси" после победы команды на КЧМ

İdman.biz сообщает, что президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) и бывший нападающий английского«Челси» Андрей Шевченко поздравил команду с победой на клубном чемпионате мира.

«Поздравляю «Челси» с победой на клубном чемпионате мира - 2025! Большое достижение для клуба, игроков и болельщиков. Горжусь видеть одну из моих бывших команд на вершине мирового футбола.

Наслаждайтесь этим моментом - вы это заслужили! Рад был встретиться с вами, Джанни Инфантино, президентом ФИФА, и иметь возможность поиграть со многими друзьями и легендами на стадионе MetLife», - написал Шевченко в своих соцсетях.

Напомним, в финальном матче «Челси» разгромил со счётом 3:0 «Пари Сен-Жермен».

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