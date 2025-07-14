Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" подал в суд на свою бывшую команду

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Аксель Туанзебе подал иск в Высокий суд против своего бывшего клуба, обвинив медицинский штаб «красных дьяволов» в врачебной халатности, сообщает İdman.biz.

По словам футболиста, именно из-за некорректных медицинских рекомендаций он получил травмы, которые повлияли на его карьеру.

27-летний Туанзебе, воспитанник академии «Юнайтед», сыграл за основную команду 37 матчей. Впоследствии он выступал за «Астон Виллу», «Наполи», «Сток Сити» и «Ипсвич», где стал ключевым защитником и помог клубу выйти в Премьер-лигу. Однако частые травмы не позволили ему раскрыть свой потенциал в полной мере. Сейчас он представляет «Бернли», вернувшийся в элиту английского футбола.

Согласно изданию The Telegraph, игрок обвиняет клуб в некачественном медицинском обслуживании с 2019 года, начиная с травмы бедра, полученной перед матчем с «Ливерпулем». Впоследствии он получил еще несколько повреждений, включая травму стопы и операцию на пальце после бытового инцидента. Адвокаты Туанзебе отказались давать комментарии по ходу разбирательства.

İdman.biz