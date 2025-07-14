15 Июля 2025
RU

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" подал в суд на свою бывшую команду

Мировой футбол
Новости
14 Июля 2025 18:56
21
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" подал в суд на свою бывшую команду

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Аксель Туанзебе подал иск в Высокий суд против своего бывшего клуба, обвинив медицинский штаб «красных дьяволов» в врачебной халатности, сообщает İdman.biz.

По словам футболиста, именно из-за некорректных медицинских рекомендаций он получил травмы, которые повлияли на его карьеру.

27-летний Туанзебе, воспитанник академии «Юнайтед», сыграл за основную команду 37 матчей. Впоследствии он выступал за «Астон Виллу», «Наполи», «Сток Сити» и «Ипсвич», где стал ключевым защитником и помог клубу выйти в Премьер-лигу. Однако частые травмы не позволили ему раскрыть свой потенциал в полной мере. Сейчас он представляет «Бернли», вернувшийся в элиту английского футбола.

Согласно изданию The Telegraph, игрок обвиняет клуб в некачественном медицинском обслуживании с 2019 года, начиная с травмы бедра, полученной перед матчем с «Ливерпулем». Впоследствии он получил еще несколько повреждений, включая травму стопы и операцию на пальце после бытового инцидента. Адвокаты Туанзебе отказались давать комментарии по ходу разбирательства.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Винисиус и "Реал" застряли в переговорах по новому контракту
03:04
Мировой футбол

Винисиус и "Реал" застряли в переговорах по новому контракту

Бразильский нападающий требует €30 млн в год и бонус за подписание
В "Барселоне" усиливается конфликт: тер Штеген тренируется отдельно от команды
02:46
Мировой футбол

В "Барселоне" усиливается конфликт: тер Штеген тренируется отдельно от команды

Немецкий голкипер недоволен ситуацией после прихода Жоана Гарсии и решением Флика
Сын Роналду: "Ямаль хорош, но он еще ничего не выиграл"
01:18
Мировой футбол

Сын Роналду: "Ямаль хорош, но он еще ничего не выиграл"

Криштиану-младший напомнил, что Ламин Ямаль еще не достиг уровня его отца
Обновлен рейтинг претендентов на "Золотой мяч"
00:30
Мировой футбол

Обновлен рейтинг претендентов на "Золотой мяч"

После триумфа "Челси" на клубном чемпионате мира в список вошли новые имена

"Аль-Наср" объявил имя нового главного тренера
00:05
Мировой футбол

"Аль-Наср" объявил имя нового главного тренера

Португальский специалист будет работать с Криштиану Роналду и бороться за Суперкубок Саудовской Аравии
"Реал Мадрид" объявил о подписании защитника "Бенфики"
14 Июля 23:20
Мировой футбол

"Реал Мадрид" объявил о подписании защитника "Бенфики"

Новичок мадридского клуба будет представлен во вторник на базе галактикос

Самое читаемое

Месси раскрыл подробности конфликта с Робертом Левандовским в 2021 году
12 Июля 09:00
Мировой футбол

Месси раскрыл подробности конфликта с Робертом Левандовским в 2021 году

"Я сказал то, что действительно чувствовал"
Щенсны высказался о поведении Ямаля
12 Июля 12:25
Мировой футбол

Щенсны высказался о поведении Ямаля

"Парню всего 17 лет - он имеет право, и, возможно, даже обязан совершать юношеские ошибки"
ФИФА снизила цены на билеты на финал клубного чемпионата мира
12 Июля 21:19
Мировой футбол

ФИФА снизила цены на билеты на финал клубного чемпионата мира

Организаторы рассчитывают повысить посещаемость решающего матча турнира
Команда, за которую играли легендарные Пеле и Беккенбауэр, вернётся в профессиональный футбол
12 Июля 13:08
Мировой футбол

Команда, за которую играли легендарные Пеле и Беккенбауэр, вернётся в профессиональный футбол

"Настоящая магия будет заключаться в игроках, которых мы вырастим здесь"