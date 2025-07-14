Что известно о следующем клубном ЧМ? Команды, место проведения и другие расклады

Клубный чемпионат мира - 2025 подошёл к концу. Следующего турнира придётся ждать четыре года. А что известно о КЧМ-2029 сейчас? Уже несколько команд прошли квалификацию!

Кто претендует на проведение КЧМ-2029?

Следующий клубный ЧМ хочет провести Катар. Представители арабского государства уже обсудили вопрос с высшим руководством ФИФА во время турнира в США. Катар заявил, что сможет провести соревнования с нулевым уровнем выбросов углерода, что станет выгодным отличием от КЧМ-2025, поскольку командам приходится использовать авиаперелёты для передвижения по стране.

Девять стадионов чемпионата мира — 2022 по-прежнему функциональны, шесть из них используются в местной лиге. Стоимость путешествий между городами также окажется для болельщиков ниже, чем в США. Сложностью остаются климатические условия: турнир придётся проводить зимой, что может нарушить привычный ритм клубного сезона. По этой причине ряд европейских лиг выступает против заявки Катара.

Международное объединение European League и Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) направили иск в адрес ФИФА в связи с предполагаемым отсутствием консультаций касательно проведения КЧМ. Однако выгодные финансовые условия участия в КЧМ могут удержать ряд клубов от протестных настроений.

Другие претенденты на организацию следующего КЧМ — Испания, Португалия и Марокко (страны примут ЧМ-2030 и хотят провести «репетицию» по аналогии с США), Бразилия, Австралия и США. Но пока что ни одна из стран (в том числе Катар) не подала официальную заявку.

Как распределятся места на КЧМ-2029

Распределение мест на клубном чемпионате мира 2029 года будет таким же, как и на турнире 2025-го. УЕФА получит наибольшее количество слотов — 12, а КОНМЕБОЛ (Южная Америка) — шесть. У АФК (Азия), КАФ (Африка) и КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка) будет по четыре места, а ОФК (Океания) и принимающая сторона получат по одному. Интересно, как ФИФА будет выкручиваться в случае победы совместной заявки Испании, Португалии и Марокко.

Выводы по итогам первого обновлённого КЧМ:

10 плюсов и минусов обновлённого формата клубного ЧМ

10 плюсов и минусов обновлённого формата клубного ЧМ

На КЧМ-2029 уже отобрались четыре команды

Из 32 участников следующего турнира мы знаем четырёх:

французский «ПСЖ» обеспечил себе место как победитель Лиги чемпионов — 2024/2025;

саудовский «Аль-Ахли» — как обладатель трофея Лиги чемпионов АФК — 2024/2025;

мексиканский «Крус Асуль» — как победитель Кубка чемпионов КОНКАКАФ — 2025;

египетский «Пирамидс» — как победитель Лиги чемпионов КАФ — 2024/2025.

На КЧМ-2029 сыграют ещё по три победителя (2026, 2027, 2028) Лиги чемпионов УЕФА, Лиги чемпионов КАФ, Кубка чемпионов КОНКАКАФ, Лиги чемпионов АФК, а также четыре обладателя Кубка Либертадорес (2025-2028). От Океании квалифицируется лучший клуб в четырёхлетнем рейтинге ОФК. Южная Америка также делегирует два лучших клуба по рейтингу КОНМЕБОЛ за четыре года, а Европа — восемь лучших команд по рейтингу УЕФА.

Кто пока что проходит на клубный чемпионат мира?

Посмотрим на рейтинги ОФК, КОНМЕБОЛ и УЕФА. В Океании первое место занимает «Окленд Сити», участвовавший в КЧМ-2025. В Южной Америке топ-2 в рейтинге – бразильские «Палмейрас» (также играл на КЧМ 2025 года) и «Сан-Паулу».

А в Европе в топ-8 (помимо «ПСЖ», второе место) входят «Интер» (1), «Арсенал» (3-4), «Барселона» (3-4), «Астон Вилла» (5-7), «Бавария» (5-7), «Боруссия» Дортмунд (5-7), «Атлетико» (9) и ПСВ (12).

Отметим, что «Ливерпуль» занимает восьмое место, но находится ниже «Арсенала» и «Астон Виллы». Так как на КЧМ могут играть лишь два клуба из одной страны, то его место отдаётся «Атлетико». Мадридцы же опережают соседей из «Реала» и немецкий «Байер», которые также пока что не проходят на турнир из-за правила двух команд. Поэтому восьмое место отходит ПСВ.

Источник - championat.com

İdman.biz