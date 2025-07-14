"Мы проиграли футбол Саудовской Аравии" - Блаттер раскритиковал ФИФА

Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер выступил с критикой в адрес нынешнего руководства федерации и курса, который организация избрала в последние годы.

«Мы проиграли футбол Саудовской Аравии. Им предложили игру - и они её взяли. Удивительно, что внутри самой ФИФА нет никакого сопротивления этому.

Футбола стало многовато. Одни и те же игроки и клубы страдают снова и снова, не получая достаточного отдыха. Экстремальная жара, сопровождающая клубный чемпионат мира всё лето, - это вредно для здоровья и недопустимо», - приводит слова Блаттера İdman.biz со ссылкой на The Athletic.

Напомним, в финале клубного чемпионата мира «Челси» со счётом 3:0 разгромил «ПСЖ».

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