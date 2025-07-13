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"Спортинг" жестко отреагировал на самоволку Дьекереша: он будет оштрафован и должен извиниться

Мировой футбол
Новости
13 Июля 2025 02:29
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"Спортинг" жестко отреагировал на самоволку Дьекереша: он будет оштрафован и должен извиниться

Президент «Спортинга» Фредерико Варандас официально подтвердил, что шведский нападающий Виктор Дьекереш будет оштрафован за неявку на предсезонную подготовку. Форвард, которому был предоставлен удлиненный отпуск, должен был вернуться в расположение команды 12 июля, но проигнорировал установленные сроки без предупреждения, сообщает İdman.biz.

На фоне активного интереса со стороны «Арсенала», который, по сообщениям, предложил за Дьекереша 65 миллионов евро с дополнительными 15 миллионами в виде бонусов, «Спортинг» демонстрирует жесткую позицию. Лиссабонский клуб настаивает на фиксированной сумме в 70 миллионов евро плюс 10 миллионов бонусами и не намерен уступать.

Варандас четко обозначил принципы клуба: «Если они не хотят платить справедливую рыночную стоимость Виктора, мы с этим абсолютно спокойно проживем следующие три года. Эта стратегия делает уход игрока еще сложнее. Никто не стоит выше интересов клуба — кто бы он ни был. Мы спокойны. Все разрешится после закрытия трансферного окна — штрафом и извинениями перед командой».

Несмотря на отсутствие давления со стороны финансов, «Спортинг» осознает, что ситуация обостряется. Команда уже начала сборы в Алгарве без своего лидера нападения, что подчеркивает разрыв между клубом и игроком.

Если «Арсенал» хочет довести трансфер до конца, лондонцам придется выполнить все финансовые условия — иначе переход может сорваться окончательно.

İdman.biz

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