Голкипер "МЮ" надолго выбыл из строя

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана получил травму на тренировке и пропустит от шести до восьми недель.

Как передает İdman.biz, у камерунца диагностировано повреждение подколенного сухожилия.

Клуб уже рассматривает возможность приобретения нового голкипера на фоне потенциального дефицита кадров.

В минувшем сезоне Онана провел 50 матчей, из которых 11 завершились для него «на ноль». Его контракт с «Юнайтед» действует до 2028 года, а рыночная стоимость оценивается в €25 млн, согласно Transfermarkt.

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