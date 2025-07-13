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"Фиорентина" подписала нового-старого главного тренера

Мировой футбол
Новости
13 Июля 2025 01:00
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"Фиорентина" подписала нового-старого главного тренера

Итальянская «Фиорентина» официально объявила о назначении Стефано Пиоли на пост главного тренера. Для 59-летнего специалиста это второе пришествие во Флоренцию — он уже возглавлял команду с 2017 по 2019 год, сообщает İdman.biz.

После ухода из «Милана» Пиоли недолго работал в саудовском «Аль-Насре», а теперь возвращается в Серию А, чтобы помочь «Фиорентине» сделать шаг вперед. Напомним, под его руководством «Милан» в 2022 году стал чемпионом Италии впервые за 11 лет, а сам тренер получил престижную награду «Panchina d’Oro» как лучший тренер страны.

«Фиорентина» завершила прошлый сезон на шестом месте, обеспечив себе участие в еврокубках. Весной клуб столкнулся с нестабильностью: был уволен тренер Раффаэле Палладино, а база Viola Park пострадала от пожара. Назначение Пиоли должно стабилизировать ситуацию и задать новый вектор развития.

Руководство клуба, включая президента Рокко Коммиссо, выразило удовлетворение возвращением опытного наставника, хорошо знакомого с атмосферой во Флоренции. Пиоли в свою очередь отметил, что мотивирован вернуть «Фиорентину» на прежний уровень.

Клуб активно работает на трансферном рынке: уже подписаны Эдин Джеко, Джакопо Фадззини и Маттиа Вити. Ведутся переговоры по переходу полузащитника Адриана Бернабе из «Пармы», которого рассматривают как ключевое усиление центра поля.

Контракт Пиоли рассчитан на три года — перед ним стоит задача вернуть «Фиорентину» в число лидеров итальянского футбола и достойно выступить в Европе.

İdman.biz

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