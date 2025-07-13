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Виктор Дьекереш в самоволке: форвард не явился на сборы "Спортинга"

Мировой футбол
Новости
13 Июля 2025 01:40
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Виктор Дьекереш в самоволке: форвард не явился на сборы "Спортинга"

Звезда «Спортинга» Виктор Дьекереш обострил свою трансферную сагу, не прибыв на предсезонную подготовку команды.

Как передает İdman.biz со ссылкой на The Guardian, 27-летний швед не явился в тренировочный лагерь клуба к назначенному сроку, несмотря на обязанность прибыть до 17:00 по местному времени в субботу. Это решение стало еще одним сигналом о его желании перейти в «Арсенал».

Руководство «Спортинга» не исключает применения дисциплинарных санкций, если от игрока не поступит официального объяснения отсутствия — медицинская справка, продление отпуска по уважительной причине или экстренная ситуация в семье. В противном случае клуб намерен оштрафовать форварда.

Лондонский «Арсенал» ранее предложил 65 миллионов евро с возможными бонусами в размере еще 15 миллионов. Однако президент «Спортинга» Фредерику Варандас отказался от сделки, настаивая на 70 миллионах евро гарантированных и 10 миллионах в виде надбавок. Руководство «канониров» изучает дальнейшие шаги, надеясь, что растущее недовольство игрока позволит добиться лучших условий.

Сам Дьекереш намерен вернуться в АПЛ, где уже выступал за «Брайтон» (без матчей в лиге) и блистал в «Ковентри», забив 41 гол в 110 встречах. Его переход в «Спортинг» оказался прорывным: швед стал лидером атаки и помог клубу бороться за титулы.

«Спортинг» не испытывает финансового давления и не спешит продавать игрока, опираясь на стабильный бюджет и регулярные выступления в Лиге чемпионов. Тем не менее продолжающийся конфликт с нападающим может повлиять на позицию клуба.

Следующий матч лиссабонской команды — 16 июля против «Селтика». Пока неизвестно, примет ли в нем участие Дьекереш.

İdman.biz

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