Глава ФИФА подтвердил, что Трамп посетит финал клубного ЧМ

Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил, что Дональд Трамп примет участие в финале клубного чемпионата мира, который состоится завтра. В матче за титул сойдутся лондонский «Челси» и французский «Пари Сен-Жермен». Начало встречи — в 23:00 по бакинскому времени, сообщает İdman.biz.

«Президент Трамп будет на финале. Он любит соккер. В первый президентский срок у него были футбольные ворота в саду Белого дома», — заявил Инфантино.

Глава ФИФА также отметил вклад Трампа в развитие турнира: «Президент Трамп — президент США, одной из стран-хозяек чемпионата мира, и он сразу же поддержал идею клубного чемпионата мира. Такие мероприятия — это масштабные события. Провести турниры такого уровня невозможно без его поддержки».

İdman.biz