В Испании возбуждено уголовное дело против Рауля Асенсио и трех экс-игроков "Реала"

Верховный суд юстиции Канарских островов официально возбудил уголовное дело против Рауля Асенсио и еще троих бывших игроков молодежной системы мадридского «Реала».

Как передает İdman.biz, их обвиняют в причастности к распространению интимного видео с участием несовершеннолетней.

Ранее, в 2023 году, футболисты «Кастильи» и «Реал Мадрид С» были задержаны по подозрению в записи и передаче видео интимного характера. По версии следствия, речь идет о ролике, в котором фигурирует несовершеннолетняя девушка. Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы.

Согласно решению суда, в их действиях усматриваются признаки серьезных правонарушений: вмешательство в частную жизнь, незаконная передача видеоматериалов без согласия пострадавших, а также вовлечение несовершеннолетней в создание порнографического контента и хранение соответствующих материалов.

İdman.biz