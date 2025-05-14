Легенда "Милана" может стать помощником Анчелотти в сборной Бразилии

Будущий главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти планирует пригласить Кака на должность своего ассистента, сообщает İdman.biz.

Итальянский специалист, который официально возглавит команду после завершения сезона с мадридским «Реалом», намерен сформировать новый штаб и рассчитывает на сотрудничество с бывшим подопечным.

Анчелотти и Кака успешно работали вместе в «Милане» в 2003–2009 годах, выиграв Лигу чемпионов, Серию А и другие трофеи. В 2007 году Кака получил «Золотой мяч». Сам экс-футболист уже получил тренерскую лицензию и положительно отреагировал на назначение Анчелотти, опубликовав в соцсетях послание: «Добро пожаловать, тренер. Пусть Бог благословит вас».

Ранее помощником Анчелотти был его сын Давиде, но он не поедет с отцом в Бразилию — ожидается, что он начнет самостоятельную тренерскую карьеру. Среди претендентов на его услуги — «РБ Лейпциг» и «Рейнджерс». Однако именно на ближайшие матчи квалификации ЧМ-2026 он все же останется в штабе «Реала».

İdman.biz