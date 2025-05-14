Флик высказался о возможном праздновании чемпионства "Барселоны"

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик заявил, что команда не должна думать о возможном досрочном чемпионстве перед матчем 36-го тура Ла Лиги против «Эспаньола», который состоится в четверг, 15 мая, сообщает İdman.biz.

«Не думаю, что говорить или думать о праздновании перед матчем — это хорошая идея. Нужно сосредоточиться на игре. Я видел то, что произошло два года назад, по телевизору. Все нужно делать с уважением. Мы должны бороться за три очка — так будет правильно», — приводит слова тренера издание Marca.

Перед игрой с «Эспаньолом» «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице Примеры, имея в активе 82 очка. Ближайший преследователь — мадридский «Реал» — отстает на семь очков.

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