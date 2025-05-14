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Неймар приобрел персонализированный внедорожник за более чем один млн евро

Мировой футбол
Новости
14 Мая 2025 20:31
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Неймар приобрел персонализированный внедорожник за более чем один млн евро

Звезда «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар пополнил свою коллекцию автомобилей новым внедорожником Ferrari Purosangue с индивидуальной отделкой. Стоимость автомобиля составляет более 1,18 млн евро.

Как передает İdman.biz, четырехдверный суперкар разгоняется до 100 км/ч за 3,2 секунды и имел двухлетнюю очередь на покупку после выхода в Бразилии в 2023 году.

Футболист продемонстрировал новый автомобиль в своих соцсетях, добавив его к таким суперкарам, как Rolls-Royce Ghost, Bentley Continental GT, Lamborghini Huracan, Mercedes G-Class и Aston Martin DBX.

Неймар также готовится к рождению второй дочери от Бруны Бьянкарди, с которой он возобновил отношения в прошлом году.

İdman.biz

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