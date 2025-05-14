Дэвид Бекхэм выгнал 17 игроков из своего клуба - СМИ

В мае бывший футболист Дэвид Бекхэм стал полноценным владельцем английского клуба "Солфорд", выступающего в четвертом по силе дивизионе (Вторая лига) Англии.

Ранее легендарный игрок владел небольшой долей в этом клубе вместе со своими бывшими товарищами по команде "Манчестер Юнайтед" Райаном Гиггзом, Филом Невиллом, Полом Скоулзом и Ники Баттом, но теперь он и Невилл остались единственными акционерами "Солфорда".

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Footmercato, новая эпоха клуба началась с увольнения многих игроков. Несмотря на то, что сезон только закончился, новое руководство разорвало контракты с 17 игроками, включая легенду клуба Мэтью Ланда, которого очень любят фанаты.

В сезоне 2024/25 "Солфорд" до последнего боролся за место в плей-офф, но набрал 69 очков и занял лишь восьмую позицию. Борьбу за повышение в классе продолжат коллективы, занявшие места с четвертого по седьмое. Первые три команды повысились досрочно.

Напомним, что Дэвид Бекхэм завершил футбольную карьеру в 2013 году, выступая за французский клуб "Пари Сен-Жермен".

В 2014-м он стал акционером клуба "Интер Майами". Англичанин смог пригласить в американскую команду суперзвезду футбола Лионеля Месси, а также еще ряд других экс-звезд "Барселоны".

İdman.biz