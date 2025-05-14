ФИНАЛ: "Галатасарай" - "Трабзонспор"

Сегодня завершается сезон Кубка Турции 2024/25.

İdman.biz сообщает, что обладатель награды определится в финальном матче между «Трабзонспором» и «Галатасараем».

Матч состоится на стадионе Газиантепа. Команда из Трабзона, проигравшая в прошлом году в финале «Бешикташу» со счетом 2:3, на этот раз постарается реабилитироваться. «Трабзонспор» может выиграть национальный кубок в 10-й раз в своей истории. В последний раз он побеждал в финале пять лет назад.

«Галатасарай», находящийся в шаге от своего 19-го кубка, вышел в финал спустя шесть лет. Представитель Стамбула, завоевавший награду благодаря победе над «Акхисаром» в 2019 году, рассчитывает повторить свой успех.

Отметим, что матч начнется в 21:45 по бакинскому времени.

Кубок Турции

Финал

14 мая

21:45. «Трабзонспор» – «Галатасарай»

Судья: Джинах Айдын

Стадион Газиантепа

İdman.biz