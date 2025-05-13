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"Челси" перед выбором: Лига чемпионов или Лига Европы?

Мировой футбол
Новости
13 Мая 2025 17:25
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"Челси" перед выбором: Лига чемпионов или Лига Европы?

Английская футбольная команда «Челси» при определенном раскладе может получить право выбора еврокубкового турнира на следующий сезон.

Как передает İdman.biz, об этом сообщает ESPN.

УЕФА предоставит такое право лондонскому клубу, если синие финишируют в зоне Лиги чемпионов в АПЛ и одновременно обыграют «Бетис» в финале Лиги конференций, так как победа в ЛК гарантирует команде участие в Лиге Европы в следующем сезоне. В таком случае лондонцы смогут выбрать между участием в ЛЧ и ЛЕ в следующем сезоне.

Отмечается, что подобное правило было введено для команд из лиг с низким рейтингом, которые могут победить в Лиге конференций и выиграть домашний чемпионат. Если в таком клубе посчитают, что попасть в ЛЧ через квалификацию будет сложно, то благодаря победе в ЛК они могут получить прямую путевку в Лигу Европы.

Для выхода в Лигу чемпионов «Челси» необходимо финишировать в первой пятерке АПЛ. За два тура до конца чемпионата синие идут на пятой строчке, опережая «Астон Виллу» по дополнительным показателям.

İdman.biz

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