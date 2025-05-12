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Финал Лиги Европы обслужит арбитр, судивший матч с участием сборной Азербайджана

Мировой футбол
Новости
12 Мая 2025 22:00
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Финал Лиги Европы обслужит арбитр, судивший матч с участием сборной Азербайджана

Финальный матч Лиги Европы по футболу между английскими клубами «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» обслужит арбитр, работавший на встрече с участием сборной Азербайджана.

Как передаёт İdman.biz, УЕФА обнародовал имена арбитров, которые будут задействованы в финальных матчах еврокубков.

Так, финал Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» доверен немецкой бригаде судей во главе с Феликсом Цвайером. Его ассистентами назначены Роберт Кемптер и Кристиан Дитц.

Отметим, что Цвайер уже обслуживал матч с участием сборной Азербайджана — в ноябре 2020 года он работал на выездной игре национальной команды против Люксембурга в рамках дивизиона «С» Лиги наций УЕФА. Та встреча завершилась нулевой ничьей.

Финал Лиги Европы состоится 21 мая в Бильбао.

İdman.biz

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