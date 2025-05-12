Французский клуб решил передохнуть в Мадриде после попадания в Лигу чемпионов

Мейсон Гринвуд вместе с «Марселем» отправляется в Мадрид в рамках командного выезда, организованного клубом после квалификации в Лигу чемпионов. Французская команда досрочно обеспечила себе участие в главном европейском турнире следующего сезона и решила отметить это поездкой в испанскую столицу, сообщает İdman.biz.

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» провёл впечатляющий сезон, забив 20 мячей во всех турнирах и став одной из ключевых фигур в атаке. Несмотря на успех, вокруг Гринвуда продолжают циркулировать слухи о возможном трансфере — особенно в связи с интересом со стороны испанских клубов.

Команда Роберто Де Дзерби отправилась в Мадрид до заключительного матча сезона 2024/25, чтобы провести тимбилдинг и восстановиться после насыщенного графика.

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